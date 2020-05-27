Бывшая жена Аршавина рассказала, как она смотрела теннис рядом с Роналду

Юлия Барановская, бывшая жена экс-форварда "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, что в 2011 году она смотрела теннис рядом с португальским нападающим "Ювентуса" Криштиану Роналду.

"Мы с ним реально сидели на теннисе рядом с Криштиану Роналду и болели за Федерера моего любимого, и он у нас на глазах выигрывал. В Лондоне это считалось так: ну окей, ну Криштиану Роналду… Мы сидели рядом, и в какой-то момент я улыбнулась: он был такой зализанный гелем, и у него чуть-чуть гель на куртку упал, как перхоть", - рассказала Барановская в интервью каналу "Макарена" в YouTube.

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