Бывшая жена Аршавина рассказала, как относится к легенде "Зенита"

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Бывшая жена Аршавина рассказала, как относится к легенде "Зенита"
Юлия Барановская, бывшая гражданская жена экс-нападающего "Зенита" и сборной России Андрея Аршавина, рассказала, как она относится к нему.

"Я принципиально Аршавина не называю бывшим мужем. Несмотря на то, что мы много лет прожили, он был мой сожитель. Объясню почему. Хочу, чтобы все, кто сожительствуют сейчас, поняли, что они вообще не гражданские мужья и жены друг другу, а сожители. Я человек принципиальный теперь", — сказала Барановская в интервью YouTube-каналу "А поговорить?"

Аршавин и Барановская жили в гражданском браке на протяжении девяти лет. У них трое общих детей: сыновья Артем и Арсений, а также дочь Яна. Также экс-форвард был женат на Алисе Казьминой.

Не пропустите: Аршавин выиграл первый трофей в тренерской карьере. | http://soccernews.ru
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