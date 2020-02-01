Бывшая жена Джемаили: "В футболе много гомосексуалистов, но они боятся в этом признаться"
Эрьона Сулеймани, бывшая жена полузащитника сборной Швейцарии Блерима Джемаили, выразила уверенность, что среди футболистов много представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Не понимаю, почему до сих пор существует такое табу на гомосексуализм. Я имею в виду футбол и в целом. В футболе много страха по этому поводу, возможно, из-за слишком мужского окружения. Я знаю многих футболистов, которые, как известно, являются гомосексуалистами, но боятся в этом признаться. Я не понимаю, почему это табу до сих пор существует в 2020 году!" - сказала Сулеймани.
Стоит отметить, что из именитых футболистов за последние годы каминг-аут сделал только немец Томас Хитцльспергер.
Не пропустите: Назван клуб, потративший больше всех на трансферы в январе. | http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" уступил "Партизану" в серии пенальти в первом туре Кубка "Париматч" Премьер
-
"Рубин" согласовал седьмой зимний трансфер
-
"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Месть за Суперкубок Испании, битва имени VAR и баварский попкорн: анонсируем самые интересные матчи выходных
-
"Барселона" может бесплатно подписать Виллиана
Лента новостей
-
"Гранада" победила "Эспаньол" в матче 22-го тура Примеры
-
1
Бывшая жена Джемаили: "В футболе много гомосексуалистов, но они боятся в этом признаться"
-
Антон Миранчук может пропустить остаток сезона
-
"Локомотив" уступил "Партизану" в серии пенальти в первом туре Кубка "Париматч" Премьер
-
"Рубин" согласовал седьмой зимний трансфер
-
"Ювентус" определился с приоритетной трансферной целью на лето
-
Быстров - об уходе Смолова в "Сельту": "Локомотив" ничего не потерял"
-
Сетьен: "Я в восторге от Дембеле"
-
Месть за Суперкубок Испании, битва имени VAR и баварский попкорн: анонсируем самые интересные матчи выходных
-
Жиру разочарован действиями "Интера"
-
"Локомотив" теряет Антона Миранчука
-
Источник: у "Сельты" нет опции выкупа Смолова
-
Защитник "Барселоны" отказал "Арсеналу"
-
Карпин рассказал о трансферных планах "Ростова"
-
Сетьен высказался о продлении контракта Месси с "Барселоной"
-
Вице-чемпион Франции объявил о трансфере экс-хавбека "Атлетико" Гайтана
-
"Барселона" может бесплатно подписать Виллиана
-
"Крылья Советов" нацелились на вратаря "Зенита"
-
Сульшер прокомментировал переход Игало в "Манчестер Юнайтед"
-
Назван клуб, потративший больше всех на трансферы в январе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|70
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17