Бывшая жена Джемаили: "В футболе много гомосексуалистов, но они боятся в этом признаться"

Эрьона Сулеймани, бывшая жена полузащитника сборной Швейцарии Блерима Джемаили, выразила уверенность, что среди футболистов много представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Не понимаю, почему до сих пор существует такое табу на гомосексуализм. Я имею в виду футбол и в целом. В футболе много страха по этому поводу, возможно, из-за слишком мужского окружения. Я знаю многих футболистов, которые, как известно, являются гомосексуалистами, но боятся в этом признаться. Я не понимаю, почему это табу до сих пор существует в 2020 году!" - сказала Сулеймани.

Стоит отметить, что из именитых футболистов за последние годы каминг-аут сделал только немец Томас Хитцльспергер.

Не пропустите: Назван клуб, потративший больше всех на трансферы в январе. | http://soccernews.ru