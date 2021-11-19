Бывшая жена Гуфа ответила на обвинения в причастности к разводу Малафеева
Фото инстаграм Вячеслава Малафеева
Айза Долматова, бывшая супруга рэп-исполнителя Гуфа, отрицает, что экс-вратарь "Зенита" и сборной России Вячеслав Малафеев разводится с женой из-за неё.
"Мы со Славой не общаемся. Наше общение прекратилось с тех пор, как я уехала из "Африки", и мы виделись только разок на премьере данного реалити-шоу. Поэтому, прошу вас, пожалуйста, перестаньте называть меня разлучницей, потому что я к этому не имею никакого отношения и это мне совершенно неинтересно", - сказала Долматова в сторис своего инстаграма.
Малафеев находится в браке с декабря 2012 года. У него с Екатериной есть общий ребёнок - сын Алекс.
Футболист вместе с Айзой участвовал в шоу "Звёзды в Африке" на ТНТ. Во время съёмок девушка флиртовала со спортсменом и общалась с ним на интимные темы.
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