Бывшая жена Кержакова отреагировала на фото супруги Кокорина в золотом платье
Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова, прокомментировала пост Дарьи Валитовой, жены нападающего "Сочи" Александра Кокорина, которая опубликовала фотографию в золотом купальнике.
"Худая, блин", - написала в комментариях Тюльпанова.
"Бывает такое", - ответила ей Валитова.
Тюльпанова и Кержаков состояли в браке с июня 2015 года по апрель 2019-го. У них есть сын Артемий. Милана является дочерью Вадима Тюльпанова, который занимал пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа. Тюльпанов скончался в апреле 2017 года.
Валитова и Кокорин состоят в отношениях с 2014 года. У них есть совместный сын Майкл, который родился летом 2017 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|22
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Уфа
|22
|27
|10
|Урал
|22
|25
|11
|Тамбов
|22
|25
|12
|Сочи
|22
|24
|13
|Оренбург
|22
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Крылья Советов
|22
|22
|16
|Ахмат
|22
|20