Бывшая жена Кержакова отреагировала на фото супруги Кокорина в золотом платье

Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова, прокомментировала пост Дарьи Валитовой, жены нападающего "Сочи" Александра Кокорина, которая опубликовала фотографию в золотом купальнике.

"Худая, блин", - написала в комментариях Тюльпанова.

"Бывает такое", - ответила ей Валитова.

Тюльпанова и Кержаков состояли в браке с июня 2015 года по апрель 2019-го. У них есть сын Артемий. Милана является дочерью Вадима Тюльпанова, который занимал пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа. Тюльпанов скончался в апреле 2017 года.

Валитова и Кокорин состоят в отношениях с 2014 года. У них есть совместный сын Майкл, который родился летом 2017 года.

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