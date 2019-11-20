Бывшая жена Кержакова подтвердила, что Тарасов бил Бузову
Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-форварда "Зенита" Александра Кержакова, прокомментировала информацию о том, что экс-полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов бил свою бывшую жену певицу Ольгу Бузову.
"У Тарасова два брака за плечами, и со своими женами он расставался со скандалами. Это уже о чем-то говорит, нужно делать выводы!" - приводит слова Тюльпановой Sobesednik.
В ответ на вопрос, верит ли она, что Тарасов бил Бузову, Милана рассказала: "У нас с Олей есть общие знакомые, которым она рассказывала, что такое в их семье происходило на самом деле".
Тарасова и Бузова оформили отношения 26 июня 2012 года. 30 декабря 2016 года пара развелась.
Ранее Тарасов заявил, что он допускает возможность "дать леща" женщине.
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