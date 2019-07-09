Бывшая жена Кержакова пошла в политику
Милана Тюльпанова, бывшая жена экс-нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова, заявила, что она решила стать муниципальным депутатом и уже подала соответствующие документы.
"Сегодня завершилась первая ступень моего нового этапа в жизни. Я собрала и сдала все документы в муниципальную избирательную комиссию. Да, я понимаю, что для многих эта новость неожиданная. Но я действительно искренне надеюсь, что все мои документы собраны правильно и пройдут регистрацию, после чего я стану кандидатом в муниципальные депутаты от района Гавань.
Последние два года моей жизни открыли мне глаза на огромное количество проблем в нашем обществе. Я научилась не только справляться со многими сложностями, но, прежде всего, я хочу быть полезной обществу с тем бэкграундом, который у меня есть. Я неоднократно говорила о том, что хочу помогать женщинам, пострадавшим в результате деструктивных отношений не только на уровне юрисдикции и психоанализа, но и на законодательном уровне в том числе. И если когда-нибудь у меня появится возможность внести коррективы, хотя бы предложить эти коррективы в закон, касающийся матери и ребёнка, это уже будет большой победой для меня", - написала Тюльпанова в своем Instagram.
Напомним, что Кержаков женился на Тюльпановой в июне 2015 года. 10 апреля 2017 года у пары родился сын Артемий. 13 мая 2018 года Тюльпанова объявила о разрыве отношений. Девушка неоднократно заявляла об избиениях со стороны экс-футболиста. По последней информации, Кержаков должен Тюльпановой более 600 тысяч рублей в виде алиментов.
Стоит отметить, что Милана является дочерью Вадима Тюльпанова, который занимал пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа. Тюльпанов скончался в апреле 2017 года.
Не пропустите: Долги Кержакова по алиментам превысили 200 тысяч долларов. | http://soccernews.ru
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