Бывшая жена Кержакова пожаловалась на экс-супруга

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Бывшая жена Кержакова пожаловалась на экс-супруга

Бывшая супруга лучшего бомбардира в истории сборной России Александра Кержакова Милана в разговоре с актрисой Агатой Муцениеце пожаловалась на бывшего мужа.

"Получилось ли у меня его простить? Нет. И я не думаю, что это когда-то произойдет. Я бы и не хотела его прощать. Я согласна, что это, возможно, стало бы шагом вперед, но конкретно в моем случае все это произошло в такой период моей жизни, который для меня был, наверное, самым переломным. И учитывая, как он себя повел в этот момент, я никогда не смогу его простить.

Из моей жизни ушел близкий мне человек - погиб папа. Через шесть дней у меня родился ребенок, а через месяц Саша ушел. Я не знаю, как можно прощать такое. Я думаю, что нельзя. Я не могу этого сделать, сколько бы ни пыталась. Мне кажется, что так даже животные не делают.

Они с папой достаточно хорошо общались, мой папа его всегда поддерживал, а потом такое происходит и человек через месяц говорит мне: "Я устал от твоих истерик. Я, пожалуй, пойду". И все. Я считаю, что в нашем случае я не могу его простить. Конечно, поначалу у меня была очень сильная реакция на все это. А потом ты с этим просто учишься жить", - рассказала девушка.

Тюльпанова и Кержаков состояли в браке с июня 2015 года по апрель 2019-го. У них есть сын Артемий. Милана является дочерью Вадима Тюльпанова, который занимал пост члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительной власти Ненецкого автономного округа. Тюльпанов скончался в апреле 2017 года.

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