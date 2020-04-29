Бывшая жена Кержакова рассказала о домашнем насилии

Бывшая жена экс-игрока "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова на своей странице в инстаграме рассказала, как стала жертвой домашнего насилия.

"Абьюз - на сегодняшний день, явление в нашей стране ничем и никак не регулируемое. Побои, как вы знаете, декриминализированы и давно уже являются чем-то в порядке вещей, - написала Тюльпанова. - Это норма. Норма для подавляющего большинства наших женщин терпеть, страдать, мучаться, но - и это ключевой момент - не пытаться ничего изменить.

"Почему?" - спросите вы. На этот вопрос мне сложно ответить, так как я сама прошла через все это, я сама очень долгое время, пока меня не растоптали и не выбросили как ненужный материал.

А теперь обратимся к культурной составляющей вопроса. Много ли культуры во всем происходящем? Культуры отношений между людьми , защиты достоинства и чести , человеческого достоинства? Мне кажется - ее нет.

И если я, как человек , имевший опыт подобных больных взаимоотношений, смогу за счет своей аудитории привлечь общественность к этой, на мой взгляд, глобальной проблеме, о которой большинство благочестиво молчит, моя цель отчасти уже будет выполнена", - написала девушка.

Напомним, к пары в браке родился сын Артемий, которого футболист вскоре забрал, обвинив ее в наркотической зависимости. В апреле пара развелась, суд отдал ребенка девушке.

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