Бывшая жена Кержакова сообщила, что они заключили мировое соглашение

Теги александр кержаков

Бывшая жена Кержакова сообщила, что они заключили мировое соглашение

Бывшая супруга экс-игрока "Зенита" и сборной России Александра Кержакова Милана Тюльпанова в инстаграме написала, что они заключили мировое соглашение.

"Мы с бывшим супругом подписали мировое соглашение. Как бы банально это не звучало, наверное, я бы никогда не пошла на подобное при других обстоятельствах, честно.

Подписав это соглашение, я призываю всех, оказавшихся в подобной ситуации, быть мудрее. Не ради себя, а ради человека , чья жизнь только начинается, и ребенок точно не виноват в том", - сказала Тюльпанова.

Ранее сообщалось, что у Кержакова размер задолженности по алиментам составляет около 13 миллионов рублей.

Напомним, что спортсмен развёлся с Марией ещё в 2010 году. Пара долгое время не могла решить, с кем останется сын после расставания.

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