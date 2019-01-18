Бывшая жена Кержакова ярко высказалась о футболисте

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Бывшая жена Кержакова ярко высказалась о футболисте

Екатерина Сафронова, бывшая жена экс-нападающего "Зенита" Александра Кержакова, в интервью телеканалу "360°" поделилась эксклюзивными подробностями из жизни футболиста. Soccernews приводит самые яркие высказывания девушки.

Сафронова рассказала, что Кержаков радикально подходит к разрыву отношений с женщинами: "Александр - такой человек, что при расставании с женщинами сжигает все мосты. Это не важно, являешься ли ты матерью его ребёнка или нет".

Девушка объяснила, почему Кержаков считает, что мать может не видеться с ребёнком. Напомним, что спортсмен не даёт своей бывшей супруге встречаться с их общим сыном.

"Он занимался спортом, рос без матери. Поэтому и считает, что мать, в общем-то, и не нужна. Она может быть приходящей и уходящей" - сказала Екатерина.

Кроме того, Сафронова акцентировала внимание на конфликтности Кержакова: "Он всё время со всеми ругается, судится. У него даже, я смотрю, что в суде происходило, взгляд дьяволический. Такое ощущение, что в него кто-то вселился".

Екатерина уверена, что на психологическое состояние Александра сильно повлияли регулярные скандалы, суды и конфликты: "Один журналист знакомый говорил, что у него какое-то странное состояние: там, где надо смеяться, он плачет, там, где плакать, смеётся. Что с ним происходит? Свою социальную адекватность он не хочет проверить, зато я ему должна доказывать, Милана должна доказывать. Мама Миланы должна доказывать. Кто ещё?".

Сафронова считает, что у футболиста есть признаки детской психологической травмы и раздвоения личности: "Мне кажется, его злоба и яд даже лицо ему исказили. Он как-то и постарел. Что-то там не то. Может быть, раздвоение личности, я не знаю уже, что предположить".

Напомним, что Кержаков и Сафронова стали парой в 2010 году. Их отношения продлились около 4 лет. У бывших супругов есть сын Игорь.

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