Бывшая жена Мамаева: "Думаю, карьера Павла уже закончена"

Фото инстаграм Павла Мамаева

Алана Мамаева, экс-супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, высказалась о перспективах в футболе своего бывшего мужа.

"Найдёт ли Паша себе новый клуб? Не знаю. Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот", - считает Алана.

33-летний Мамаев выступает за "Ростов" с сентября 2019 года, сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Контракт хавбека с "жёлто-синими" истекает в конце декабря. Из-за травмы он не выходит на поле с 26 сентября.

Не пропустите: В "Ростове" прокомментировали будущее Мамаева. | http://soccernews.ru