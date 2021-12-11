Бывшая жена Мамаева: "Думаю, карьера Павла уже закончена"
Алана Мамаева, экс-супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, высказалась о перспективах в футболе своего бывшего мужа.
"Найдёт ли Паша себе новый клуб? Не знаю. Думаю, его футбольная карьера уже закончена. Конечно, он был профессиональным футболистом, но сейчас он уже не тот", - считает Алана.
33-летний Мамаев выступает за "Ростов" с сентября 2019 года, сыграл 26 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Контракт хавбека с "жёлто-синими" истекает в конце декабря. Из-за травмы он не выходит на поле с 26 сентября.
Не пропустите: В "Ростове" прокомментировали будущее Мамаева. | http://soccernews.ru
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