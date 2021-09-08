Бывшая жена Мамаева пожаловалась на угрозы. В разговоре упоминался страпон

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Бывшая жена Мамаева пожаловалась на угрозы. В разговоре упоминался страпонФото: инстаграм Мамаевой/Автор неизвестен

Жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева Алана Мамаева обратилась в полицию из-за угроз в убийстве, которые поступают ей в инстаграме, сообщает телеграм-канал MASH.

По информации источника. в переписке с пользователем под именем "Tony Montana" модели предлагается отстать от мужа и его денег.

Также пользователь требует никому не рассказывать о страпонах. В противном случае Алану грозятся найти и убить.

Как поведал адвокат Мамаевой Вадим Лялин, женщина обратилась в Пресненское ОВД с просьбой возбудить уголовное дело по факту угроз.

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