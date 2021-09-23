Бывшая жена Мамаева рассказала об изменах футболиста
Алана Мамаева, экс-супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, сделала заявление о неверности бывшего мужа.
"В этом вся странность Паши. Он дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает.
Я не терпила. Один раз можно ошибиться и допустить ошибку. Но два раза - это уже не ошибка и не случайность, это закономерность", - сказала Мамаева.
Пара развелась весной этого года после 8 лет в браке. У Павла и Аланы есть общая дочь Алиса.
Не пропустите: Бывшая жена Мамаева пожаловалась на угрозы. В разговоре упоминался страпон. | http://soccernews.ru
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