Бывшая жена Мамаева рассказала об изменах футболиста

Фото инстаграм Павла Мамаева

Алана Мамаева, экс-супруга полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, сделала заявление о неверности бывшего мужа.

"В этом вся странность Паши. Он дарит тебе подарки, оформляет на тебя машины, планирует отпуск, планирует покупку дома. И при этом снимает проституток за границей, думая, что об этом никто не узнает.

Я не терпила. Один раз можно ошибиться и допустить ошибку. Но два раза - это уже не ошибка и не случайность, это закономерность", - сказала Мамаева.

Пара развелась весной этого года после 8 лет в браке. У Павла и Аланы есть общая дочь Алиса.

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