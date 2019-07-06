Бывшая жена Роналдиньо подала в суд на футболиста
Присцилла Коэльо подала в суд на своего бывшего мужа, легендарного футболиста Роналдиньо, сообщает журнал Universa.
По информации источника, девушка обвинила бразильского спортсмена в домашнем насилии.
Коэльо утверждает, что Роналдиньо нанёс ей телесные повреждения во время ссоры в декабре 2018 года.
Экс-супруга культового полузащитника намерена требовать материальное возмещение морального ущерба и свою долю от имущества, которое они нажили за шесть лет брака.
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|4
|Тоттенхэм
|38
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|Арсенал Лондон
|38
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|6
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|38
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|7
|Вулверхэмптон
|38
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|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
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|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
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|19
|Фулхэм
|38
|26
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|Хаддерсфилд Таун
|38
|16