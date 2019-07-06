Бывшая жена Роналдиньо подала в суд на футболиста

Присцилла Коэльо подала в суд на своего бывшего мужа, легендарного футболиста Роналдиньо, сообщает журнал Universa.

По информации источника, девушка обвинила бразильского спортсмена в домашнем насилии.

Коэльо утверждает, что Роналдиньо нанёс ей телесные повреждения во время ссоры в декабре 2018 года.

Экс-супруга культового полузащитника намерена требовать материальное возмещение морального ущерба и свою долю от имущества, которое они нажили за шесть лет брака.

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