Бывшая жена Стаса Пьехи рассказала о нападении супруги российского арбитра на сына певца
Фото: инстаграм Натальи Горчаковой
Наталья Горчакова, бывшая жена известного певца Стаса Пьехи, рассказала, как супруга российского арбитра Владислава Безбородова избила ее сына Петю.
"Петю и мою маму избили. Средь бела дня. В коттеджном поселке, где мы отдыхаем. В общем, Петя подружился с их средним ребенком, но оказался "не того разлива", и мама семьи громко заявила, чтобы с ним не общались. Петя обиделся и не придумал ничего изобретательнее, чем мелко напакостничать. И проткнул карандашом их надувной бассейн. Причем ту часть, что не сдувается. Считай ничего и не сделал, но проступок его был обнаружен.
И супруга судьи Безбородова, взрослая 53-летняя женщина, мать троих детей, младшему из которых едва исполнился год, прошла на наш участок, подошла к моему сыну, схватила его за руку и со всей дури швырнула его так, что он ударился головой о землю.
На его крики прибежала моя мама. Мадам Безбородова попыталась ударить мою маму в шею, та закрылась рукой и получила удар такой силы, что сейчас не может ею шевелить», — написала Горчакова в Instagram.
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