Бывшая жена - Тарасову: "Вопросов больше нет. Нашей дочери 10 лет, а не 11"

Теги дмитрий тарасовлокомотив москва

Бывшая жена - Тарасову: "Вопросов больше нет. Нашей дочери 10 лет, а не 11"

Бывшая жена экс-игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксана ответила на слова футболиста, который заявил, что бывшая супруга настраивает их дочь против него.

"После этого шедеврального интервью у меня больше нет вообще никаких вопросов. P.S. Нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто", - написала Тарасова.

На данный момент, футболист является свободным агентом.

В том же интервью Тарасов также заявил о желании построить политическую карьеру.

А еще: Тарасов: "Путин - наш президент, я его люблю"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере

Шюррле не исключил, что текущий сезон может стать для него последним в футбольной карьере

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 14 32
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 14 29
3 Ростов Ростов 14 29
4 Краснодар Краснодар 14 28
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 14 26
6 Спартак Москва Спартак Москва 14 18
7 Урал Урал 14 18
8 Крылья Советов Крылья Советов 14 17
9 Рубин Рубин 14 16
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 14 16
11 Уфа Уфа 14 16
12 Оренбург Оренбург 14 15
13 Динамо Москва Динамо Москва 14 14
14 Сочи Сочи 14 13
15 Ахмат Ахмат 14 13
16 Тамбов Тамбов 14 11
Полная таблица

топ-5 тегов