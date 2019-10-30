Бывшая жена - Тарасову: "Вопросов больше нет. Нашей дочери 10 лет, а не 11"

Бывшая жена экс-игрока "Локомотива" Дмитрия Тарасова Оксана ответила на слова футболиста, который заявил, что бывшая супруга настраивает их дочь против него.



"После этого шедеврального интервью у меня больше нет вообще никаких вопросов. P.S. Нашей дочери 10 лет (18.06.2009), а не 11, как несколько раз было упомянуто", - написала Тарасова.

На данный момент, футболист является свободным агентом.

В том же интервью Тарасов также заявил о желании построить политическую карьеру.

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