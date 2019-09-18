Бывшая жена Тимощука рассказала, как состоялся трансфер игрока в "Баварию"
Надежда Навроцкая, бывшая жена тренера "Зенита" Анатолия Тимощука, рассказала, что это она организовала трансфер украинского хавбека в "Баварию" в 2009 году.
"Конечно, я, а кто же? Не верите, спросите у Ули Хенесса или Карла-Хайнца Румменигге. Узнайте, как они купили Тимощука. Только не из прессы, которая писала, что мюнхенцы сами вышли на Толика после победы "Зенита" над "Баварией" в Кубке УЕФА.
На самом деле я через знакомых, через десятые руки вышла на… водителя одного из руководителей "Баварии". Задача была такой: между делом спросить, не будет ли клубу интересен Тимощук, и передать контакты его представителей. Так и сделала.
Вскоре мы получили ответ из Мюнхена, что там готовы вести переговоры. Тогда уже составили официальный запрос, все как полагается. Прилетели в отель, где разместилась "Бавария" на выезде, и там встретились лично с Хенессом и его помощниками и еще тем человеком, который до этого вывел меня на водителя", - приводят слова Навроцкой российские СМИ.
Трансфер Тимощука обошелся "Баварии" в 11 миллионов евро. Всего в составе немецкого клуба он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. С "Баварией" хавбек по два раза стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также выиграл Лигу Чемпионов.
Сейчас 40-летний Тимощук входит в тренерский штаб "Зенита" и выступает за футзальный клуб "Ажио".
Не пропустите: Тимощук возобновил футбольную карьеру. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Защитник "Ливерпуля" удалил свой аккаунт в Twitter из-за критики
-
Хави назвал трех фаворитов на победу в Лигу Чемпионов-2019/20
-
Матч "Зенит" – "Рубин" начнется с минуты молчания в память о Риксене
-
Хави назвал игрока, который станет лучшим в мире после ухода Месси и Роналду
-
Рикельме: "Мечтаю, чтобы Месси сыграл за "Боку Хуниорс"
-
Бывшая жена Тимощука рассказала, как состоялся трансфер игрока в "Баварию"
-
РПЛ опубликовала лучшие голов 9-го тура
-
2
"Боруссия" - "Барселона": "шмели" размазали каталонцев, но не смогли переиграть Тер Штегена, а Месси стал худшим на поле
-
В "Зените" анонсировали акцию в память о Фернандо Риксене
-
"Краснодар" отправился в Швейцарию на матч Лиги Европы с "Базелем"
-
"Барселона" назвала диагноз травмированного Жорди Альбы
-
"Зенит" выразил соболезнования в связи со смертью Риксена
-
Роналду рассказал, сколько автомобилей в его личном гараже
-
Нойер раздумывает над завершением международной карьеры в следующем году
-
Умер бывший игрок "Зенита" Фернандо Риксен
-
"Ливерпуль" поборется за трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Лукас Сантос спел песню "Мальчик хочет в Тамбов" перед дебютом за ЦСКА
-
Роналду рассказал, как в детстве питался бесплатными бургерами из "Макдоналдса"
-
Ван Дейк опроверг слухи о согласовании нового контракта с "Ливерпулем"
-
"Локомотив" определился с формой, в которой сыграет с "Байером"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|РБ Лейпциг
|3
|9
|2
|Бавария Мюнхен
|3
|7
|3
|Вольфсбург
|3
|7
|4
|Байер Леверкузен
|3
|7
|5
|Боруссия Дортмунд
|3
|6
|6
|Фрайбург
|3
|6
|7
|Боруссия Менхенгладбах
|3
|4
|8
|Хоффенхайм
|3
|4
|9
|Шальке
|3
|4
|10
|Унион Берлин
|3
|4
|11
|Фортуна Дюссельдорф
|2
|3
|12
|Айнтрахт Франкфурт
|2
|3
|13
|Кельн
|3
|3
|14
|Падерборн
|3
|1
|15
|Аугсбург
|2
|1
|16
|Герта
|3
|1
|17
|Вердер Бремен
|2
|0
|18
|Майнц 05
|3
|0