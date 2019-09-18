Бывшая жена Тимощука рассказала, как состоялся трансфер игрока в "Баварию"

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Бывшая жена Тимощука рассказала, как состоялся трансфер игрока в "Баварию"

Надежда Навроцкая, бывшая жена тренера "Зенита" Анатолия Тимощука, рассказала, что это она организовала трансфер украинского хавбека в "Баварию" в 2009 году.

"Конечно, я, а кто же? Не верите, спросите у Ули Хенесса или Карла-Хайнца Румменигге. Узнайте, как они купили Тимощука. Только не из прессы, которая писала, что мюнхенцы сами вышли на Толика после победы "Зенита" над "Баварией" в Кубке УЕФА.

На самом деле я через знакомых, через десятые руки вышла на… водителя одного из руководителей "Баварии". Задача была такой: между делом спросить, не будет ли клубу интересен Тимощук, и передать контакты его представителей. Так и сделала.

Вскоре мы получили ответ из Мюнхена, что там готовы вести переговоры. Тогда уже составили официальный запрос, все как полагается. Прилетели в отель, где разместилась "Бавария" на выезде, и там встретились лично с Хенессом и его помощниками и еще тем человеком, который до этого вывел меня на водителя", - приводят слова Навроцкой российские СМИ.

Трансфер Тимощука обошелся "Баварии" в 11 миллионов евро. Всего в составе немецкого клуба он принял участие в 132 матчах во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал шесть результативных передач. С "Баварией" хавбек по два раза стал чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии, а также выиграл Лигу Чемпионов. 

Сейчас 40-летний Тимощук входит в тренерский штаб "Зенита" и выступает за футзальный клуб "Ажио".

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