Бывшая звезда Южной Кореии: "Нам по силам обыграть Германию"

Бывший игрок сборной Южной Кореи Пак Чжи Сун дал оценку игре команды на мировом первенстве в России.

"Корея в первых двух матчах показала хорошую самоотдачу и дисциплину, но проиграла из-за нелепых ошибок. Но я верю, что наша команда может исправить недочеты и победить Германию. Терять парням все равно нечего. Уверен, они будут играть на победу.

Раз ситуация в группе запутана до предела и шансы на выход в 1/8 финала у нас по-прежнему есть, надо сделать все, чтобы ими воспользоваться", – сказал Пак.

Напомним, что азиаты уступили в обоих матчах первенства.

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