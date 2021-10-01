Бывшего гендиректора "Тамбова" задержали по делу о мошенничестве: подробности

Теги тамбов

Бывшего гендиректора "Тамбова" задержали по делу о мошенничестве: подробности

СМИ узнали о задержании бывшего генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой.

Напомним, что в мае футбольный клуб официально прекратил своё существование.

По информации Baza, менеджер подозревается в присваивании бюджетных денег, которые выделялись городом на команду. Речь идёт о сотнях миллионов рублей.

Следователи считают, что коррупционные действия Коноваловой и других руководителей "Тамбова" привели к гибели команды. В ближайшие дни ей изберут меру пресечения в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Не пропустите: Игнашевич может возглавить клуб ФНЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре

Дзюба - лучший игрок РПЛ в сентябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов