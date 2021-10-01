Бывшего гендиректора "Тамбова" задержали по делу о мошенничестве: подробности

СМИ узнали о задержании бывшего генерального директора "Тамбова" Ольги Коноваловой.

Напомним, что в мае футбольный клуб официально прекратил своё существование.

По информации Baza, менеджер подозревается в присваивании бюджетных денег, которые выделялись городом на команду. Речь идёт о сотнях миллионов рублей.

Следователи считают, что коррупционные действия Коноваловой и других руководителей "Тамбова" привели к гибели команды. В ближайшие дни ей изберут меру пресечения в рамках уголовного дела о мошенничестве.

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