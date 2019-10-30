Бывшего игрока "Арсенала" оштрафовали за угрозы в адрес жены



Бывшему нападающему "Арсенала" и сборной Англии Фрэнсису Джефферсу вынесли приговор за угрозы в адрес его жены, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, экс-футболист оштрафован на 700 евро. Также ему на протяжении 12 месяцев запрещено заходить в дом и кафе супруги.

Джефферс и Люси прожили вместе 20 лет, но в 2019 году они расстались. Несмотря на это, Джефферс, увидев ее с другим мужчиной 29 мая, отправил ей сообщения с угрозами.

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