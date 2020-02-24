Бывшего игрока "Арсенала" обвинили в сексе с ребенком

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Бывшего игрока "Арсенала" обвинили в сексе с ребенком

"Брэдфорд" расстался с полузащитником Тайреллом Робинсоном, который обвинен в сексе с ребенком, сообщает BBC.

По сведениям издания, футболисту выдвинуты обвинения в сексуальной связи с несовершеннолетним ребенком, а также в создании и распространении непристойной фотографии с ним.

Инцидент произошел в августе 2018 года. Суд над игроком состоится 7 апреля.

22-летний Робинсон является воспитанником "Арсенала". В "Брэдфорд" он перешел в 2017 году, провел за клуб 28 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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