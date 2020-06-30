Бывшего игрока "Ливерпуля" порезали ножом, когда он навещал родственника в больнице

Бывший защитник "Ливерпуля" Андре Уиздом, выступающий за "Дерби Каунти", подвергся нападению, когда он навещал родственника в больнице, сообщает The Sun.

По данным источника, Уиздом выходил из машины и в этот момент на него напал мужчина. Он несколько раз ударил футболиста ножом.

Сейчас Уиздом находится в больнице в стабильном состоянии.

27-летний Уиздом является воспитанником "Ливерпуля". За "Дерби Каунти" он выступает с 2017 года. Всего за клуб он провел 105 матчей, забил один гол и отдал семь результативных передач.

Не пропустите: Бывший автомобиль Дэвида Бекхэма выставлен на продажу почти за полмиллиона евро (фото). | http://soccernews.ru