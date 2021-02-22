Бывшего игрока "Реала" и сборной Германии обвиняют в ужасном преступлении
В Дюссельдорфе 29 апреля пройдет судебное рассмотрение дела против экс-защитника сборной Германии и мадридского "Реала" Кристофа Метцельдера. Его обвиняют в хранении и распространении детской порнографии, сообщают Bild и Der Spiegel. Процесс может проходить около двух недель и приговор, как ожидается, может быть вынесен к 10 мая.
Следствие заявляет, что поводом для обвинений стало обращение девушки, с которой у футболиста был в то время роман, в полицию еще в 2019 году. Заявитель предъявила стражам порядка 15 фотографий с детской порнографией, которые, по ее словам, Метцельдер прислал ей. После проведенного обыска, в телефоне и на компьютере немца были обнаружены 297 снимков. Метцельдер признал свою вину.
Напомним, защитник завершил игровую карьеру в 2013 году. Кроме "Реала", за который он выступал с 2007 по 2010 годы, в его карьере были дортмундская "Боруссия" и "Шальке". Также в его активе 47 матчей за сборную Германии.
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