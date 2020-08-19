Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки

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Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки
21-летняя модель обвинила бывшего игрока "Спартака" Теда Нтирубузу в краже у нее четыре с половиной тысяч евро, сообщает Betonmobile.

По сведениям издания, девушка заселилась в гостиничный номер с футболистом. Через некоторое время она обнаружила пропажу денежных средств. По ее словам, о наличии денег в номере знал только бойфренд. 

25-летний Нтирубуза родился в Воронеже в семье уроженца Бурунди и россиянки. В 15 лет перебрался в Москву и стал заниматься в академии "Спартака". В 2014 году покинул московский клуб и выступал за "Факел-2", "Солярис", "Алашкерт", "Спартак" (Россошь) и "Новую Усмань". В 2018 году Нтибуруза завершил карьеру.

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