Бывшего игрока "Спартака" обвинили в краже денег у его девушки
21-летняя модель обвинила бывшего игрока "Спартака" Теда Нтирубузу в краже у нее четыре с половиной тысяч евро, сообщает Betonmobile.
По сведениям издания, девушка заселилась в гостиничный номер с футболистом. Через некоторое время она обнаружила пропажу денежных средств. По ее словам, о наличии денег в номере знал только бойфренд.
25-летний Нтирубуза родился в Воронеже в семье уроженца Бурунди и россиянки. В 15 лет перебрался в Москву и стал заниматься в академии "Спартака". В 2014 году покинул московский клуб и выступал за "Факел-2", "Солярис", "Алашкерт", "Спартак" (Россошь) и "Новую Усмань". В 2018 году Нтибуруза завершил карьеру.
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|М
|О
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|Зенит Санкт-Петербург
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|2
|Локомотив Москва
|22
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|Краснодар
|22
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|ЦСКА Москва
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|6
|Динамо Москва
|22
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|7
|Арсенал Тула
|22
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|Спартак Москва
|22
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|27
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|Уфа
|22
|27
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|Урал
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