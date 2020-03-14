Бывшему физиотерапевту "Барселоны" грозит тюремное заключение за сексуальное домогательство

Неназванный мужчина, который работал физиотерапевтом в "Барселоне", может угодить за решётку, сообщает El Periodico.

По информации источника, прокурор просит для бывшего сотрудника каталонского клуба семь лет тюремного заключения за сексуальное домогательство.

В уголовном деле указано, что обвиняемый в 2016 году "очень похотливо без разрешения прикоснулся к женщине, которая жаловалась на боль в шее".

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