Бывшему игроку "Зенита" не досталась золотая медаль за победу в Кубке португальской лиги
Защитник лиссабонского "Спортинга" Луиш Нету не получил золотую медаль за победу команды в Кубке португальской лиги.
Дело в том, что на награждение победителя было выдано 40 медалей, а Нету оказался в конце очереди из футболистов, получавших награды. В итоге президент лиги принял решение не вручать медаль Нету, чтобы награду получили главный тренер клуба Рубен Аморин и капитан Себастьян Коутс. Впрочем, планируется, что Луишу вскоре вручат медаль дополнительно.
В финале Кубка португальской лиги "Спортинг" обыграл "Брагу" со счетом 1:0.
32-летний Нету выступает за "Спортинг" с 2019 года. Ранее он играл за "Варзим", "Насьонал", "Сиену", "Зенит" и "Фенербахче".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14