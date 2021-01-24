Бывшему игроку "Зенита" не досталась золотая медаль за победу в Кубке португальской лиги

Защитник лиссабонского "Спортинга" Луиш Нету не получил золотую медаль за победу команды в Кубке португальской лиги.

Дело в том, что на награждение победителя было выдано 40 медалей, а Нету оказался в конце очереди из футболистов, получавших награды. В итоге президент лиги принял решение не вручать медаль Нету, чтобы награду получили главный тренер клуба Рубен Аморин и капитан Себастьян Коутс. Впрочем, планируется, что Луишу вскоре вручат медаль дополнительно.

В финале Кубка португальской лиги "Спортинг" обыграл "Брагу" со счетом 1:0.

32-летний Нету выступает за "Спортинг" с 2019 года. Ранее он играл за "Варзим", "Насьонал", "Сиену", "Зенит" и "Фенербахче".

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