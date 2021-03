Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет

Фото: Твиттер @SeppBlatter

Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер не сможет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте организации.

Независимый комитет по этике признал функционера виновным в многочисленных нарушениях кодекса ФИФА. Кроме Блаттера рассматривалось участие в нарушениях и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке, который тоже был признан виновным. Оба фигуранта получили одинаковое наказание. Они не смогут заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 6 лет и 8 месяцев. Кроме того, им надлежит выплатить штрафы в 1 млн швейцарских франков (около € 900 тыс.).

Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Mr Joseph S. Blatter and Mr Jérôme Valcke: https://t.co/riqpjyPzqS