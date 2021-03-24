Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет
Фото: Твиттер @SeppBlatter
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер не сможет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте организации.
Независимый комитет по этике признал функционера виновным в многочисленных нарушениях кодекса ФИФА. Кроме Блаттера рассматривалось участие в нарушениях и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке, который тоже был признан виновным. Оба фигуранта получили одинаковое наказание. Они не смогут заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 6 лет и 8 месяцев. Кроме того, им надлежит выплатить штрафы в 1 млн швейцарских франков (около € 900 тыс.).
Adjudicatory chamber of the independent Ethics Committee sanctions Mr Joseph S. Blatter and Mr Jérôme Valcke: https://t.co/riqpjyPzqS— FIFA Media (@fifamedia) March 24, 2021
Новый запрет вступит в силу, когда у них истекут действующие ограничения. У Блаттера срок закончится в октябре этого года, у Вальке — в 2025 году.
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|Бернли
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|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|27
|24
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|Норвич Сити
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|18