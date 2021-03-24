Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 лет

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Бывшему президенту ФИФА Блаттеру запретили заниматься футбольной деятельностью больше, чем на 6 летФото: Твиттер @SeppBlatter 
Экс-президент ФИФА Йозеф Блаттер не сможет заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, сообщается на официальном сайте организации.

Независимый комитет по этике признал функционера виновным в многочисленных нарушениях кодекса ФИФА. Кроме Блаттера рассматривалось участие в нарушениях и бывшего генерального секретаря организации Жерома Вальке, который тоже был признан виновным. Оба фигуранта получили одинаковое наказание. Они не смогут заниматься любой футбольной деятельностью сроком на 6 лет и 8 месяцев. Кроме того, им надлежит выплатить штрафы в 1 млн швейцарских франков (около € 900 тыс.).

Новый запрет вступит в силу, когда у них истекут действующие ограничения. У Блаттера срок закончится в октябре этого года, у Вальке — в 2025 году.

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