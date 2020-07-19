Бывшие арбитры Хусаинов и Федотов: судья не назначил два пенальти в ворота "Зенита" в матче со "Спартаком"

В полуфинальном матче Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком" произошли несколько спорных эпизодов. В начале первого тайма нападающий "красно-белых" Александр Соболев упал в штрафной хозяева после контакта с защитником петербургского клуба Юрием Жирковым.

Бывшие арбитры Сергей Хусаинов и Игорь Федотов уверены, что в этом эпизоде должен был быть назначен 11-метровый.

"Конечно, Жирков прихватывал Соболева. 500% умышленный фол, это чистый пенальти. Почему VAR не вмешался? Они, видимо, не разбираются в судействе", — приводит слова Хусаинова "Чемпионат".

"Иванов должен был ставить пенальти в ворота "Зенита". Соболев пытался остановиться, чтобы принять мяч, а Жирков утянул его вниз за майку", - добавил Федотов.

Стоит отметить, что в первом тайме главный арбитр матча Сергей Иванов назначил пенальти в ворота "Спартака", а также не засчитал гол защитника московского клуба Самуэля Жиго.

Кроме того, по мнению Федотова, арбитр должен был назначить пенальти в ворота "Зенита" на 60-й минуте за фол Вильмара Барриоса на Соболеве.

"На 60 минуте надо было ставить пенальти на Соболеве. Барриос попал в лицо, это вторая желтая карточка и удаление колумбийца", - сказал Федотов.

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