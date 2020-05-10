Бывшие футболисты "Ростова" записали видеопоздравление

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Бывшие футболисты "Ростова" записали видеопоздравление

Экс-игроки "Ростова" записали видеопоздравления. Сегодня, 10 мая, клубу исполнилось 90 лет.

"Ростов" был основан 10 мая 1930 года.

С поздравлениями выступили Михаил Осинов, Тимофей Калачев, Александр Гацкан, Роман Адамов, Андрей Акопянц, Антон Рогочий, Мэттью Бут, Стипе Плетикоса, Эктор Бракамонте, Омар Перес, Исо Каньенда и другие.

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