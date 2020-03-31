Бывшие и нынешнии игроки "Спартака" помогли фанатам купить продукты для ветеранов и людей из группы риска
Бывшие и нынешние игроки "Спартака" поучаствовали в акции фанатского объединения клуба и приобрели продукты для ветеранов и людей, входящих в группу риска по коронавирусу.
Волонтерами выступили капитан московского клуба Георгий Джикия, голкипер Артем Ребров, защитник Николай Рассказов, а также экс-игроки клуба хавбек "Ахмата" Денис Глушаков, защитник "Крыльев" Дмитрий Комбаров.
Фанаты клуба поблагодарили футболистов за помощь.
А еще: В "Спартаке" прокомментировали информацию об интересе к Сулейманову| http://soccernews.ru
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