Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"
"Истанбул Башакшехир" объявил об уходе трех игроков.
Как сообщает официальный сайт клуба, команду покинули защитники россиянин Федор Кудряшов и немец Сердар Таски, а также тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор.
32-летние Кудряшов и Таски выступали за "Башакшехир" с января 2018 года. Россиянин провел восемь матчей и забил один гол, на счету Таски пять матчей. Что касается 35-летнего Адебайора, то он играл за клуб с 2017 года, провел 76 матчей и забил 28 голов.
Стоит отметить, что Кудряшов и Таски в разное время выступали за "Спартак". Адебайор играл за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал" и "Тоттенхэм".
Не пропустите: "Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов. | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
Фото Месси, которого окружили соперники, набирает популярность
-
Три футболиста сборной Никарагуа вызвали проституток после разгрома от Коста-Рики на КОНКАКАФ
-
"Ювентус" предложил Рабьо зарплату 7 миллионов евро в год, однако игрок просит больше
-
Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"
-
Фанаты "Динамо" выбрали лучшего игрока прошлого сезона
-
"Арсенал" неожиданно проиграл клубу ФНЛ в товарищеском матче
-
2
Дзюба сделал селфи с известным актером театра и кино
-
Жоржиньо может перейти в "Ювентус"
-
Хавбек "Реала" близок к переходу в "Байер"
-
"Краснодар" объявил о переходе игрока сборной Нидерландов
-
1
Сарри: "Главное, что "Ювентус" не требует от меня работать голым"
-
4
Дзюба выругался матом во время "Прямой линии" Путина
-
1
"Борнмут" требует от "МЮ" 56 миллионов евро за 21-летнего хавбека
-
Хавбек "Фейеноорда" де Вильена близок к переходу в "Краснодар"
-
1
"Милан" интересуется тремя игроками "Реала"
-
Названо имя нового главного тренера сборной Беларуси
-
"Краснодар" вернулся к переговорам по трансферу хавбека сборной Нидерландов
-
Сотрудник "Уфы" чудом не погиб из-за любви к экстремальным видам спорта
-
Английские СМИ назвали бюджет "Манчестер Юнайтед" в летнее трансферное окно
-
Вратарь "Зенита" перешел в "СКА-Хабаровск"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Галатасарай
|34
|69
|2
|Истанбул ББ
|34
|67
|3
|Бешикташ
|34
|65
|4
|Трабзонспор
|34
|63
|5
|Малатия Беледийеспор
|34
|47
|6
|Фенербахче
|34
|46
|7
|Антальяспор
|34
|45
|8
|Коньяспор
|34
|44
|9
|Аланьяспор
|34
|44
|10
|Кайсериспор
|34
|41
|11
|Джайкур Ризеспор
|34
|41
|12
|Сивасспор
|34
|41
|13
|Анкарагюджю
|34
|40
|14
|Касимпаса
|34
|39
|15
|Гёзтепе АС Измир
|34
|38
|16
|Бурсаспор
|34
|37
|17
|BB Erzurumspor
|34
|35
|18
|Акхисар Беледийе ГС
|34
|27