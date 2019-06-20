Бывшие игроки "Спартака" Кудряшов и Таски покинули "Истанбул Башакшехир"

"Истанбул Башакшехир" объявил об уходе трех игроков.

Как сообщает официальный сайт клуба, команду покинули защитники россиянин Федор Кудряшов и немец Сердар Таски, а также тоголезский нападающий Эммануэль Адебайор.

32-летние Кудряшов и Таски выступали за "Башакшехир" с января 2018 года. Россиянин провел восемь матчей и забил один гол, на счету Таски пять матчей. Что касается 35-летнего Адебайора, то он играл за клуб с 2017 года, провел 76 матчей и забил 28 голов.

Стоит отметить, что Кудряшов и Таски в разное время выступали за "Спартак". Адебайор играл за "Арсенал", "Манчестер Сити", "Реал" и "Тоттенхэм".

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