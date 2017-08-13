Бывшие игроки "Зенита" и "Краснодара" Халк и Ахмедов организовали отличный гол в чемпионате Китая

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Бывшие игроки "Зенита" и "Краснодара" Халк и Ахмедов организовали отличный гол в чемпионате Китая

В матче 22-го тура чемпионата Китая "Шанхай СИНГ" обыграл "Чонцин Лифан" со счетом 3:2.

Один из мячей в этом поединке забил полузащитник "Шанхая" Одил Ахмедов после передачи форварда Халка.

Видео: Гол Ахмедова с паса Халка.

 

Напомним, что ранее Ахмедов играл за "Анжи" и "Краснодар", а Халк выступал за "Зенит".

Видео: Отличный гол Вильи в МЛС. | http://soccernews.ru

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