Бывшие игроки "Зенита" посетили фанатский вираж на матче с "Уфой"
Экс-игроки "Зенита" присутствовали на матче 9-го тура РПЛ с "Уфой" (6:0). Футболисты посетили фанатский вираж. Об этом сообщает Sport24.
По данным источника, бывший капитан "Зенита" Алексей Игонин, и экс-игроки петербургского клуба Сергей Герасимец, Константин Лепехин и Игорь Зазулин поддерживали команду с активными фанатами во время вчерашнего матча на стадионе "Газпром Арена".
Легенды Зенита празднуют с фанатам юбилей. pic.twitter.com/ELbfxlsLOn— Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) September 27, 2020
4 октября ветераны "Зенита" сыграют с фанатами клуба на "Петровском".
А еще: Culture PSG: Дракслер не перейдет в "Зенит"| http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
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