Бывшие одноклубники Пирло поздравили спортсмена с днем рождения
Экс-игроку "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сегодня, 19 мая, исполнился 41 год.
Бывший игроки миланцев, туринцев, "Нью-Йорк Сити", а также национальная сборная поздравили с днем рождения спортсмена.
Happy birthday to Andrea #Pirlo, who turns 4⃣1⃣ today❗️— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@azzurri) May 19, 2020
https://t.co/DSsnxJGk2S
1⃣1⃣6⃣ appearances
1⃣3⃣ goals ⚽️
World Champion #Germany2006
#Euro2012
‘The Maestro’, @Pirlo_official, was an icon in the playmaker role#VivoAzzurro #Azzurri pic.twitter.com/h5XMuu6xon
На протяжении всей карьеры Пирло играл за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16