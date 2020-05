Бывшие одноклубники Пирло поздравили спортсмена с днем рождения

Экс-игроку "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сегодня, 19 мая, исполнился 41 год.

Бывший игроки миланцев, туринцев, "Нью-Йорк Сити", а также национальная сборная поздравили с днем рождения спортсмена.

Happy birthday to Andrea #Pirlo, who turns 4⃣1⃣ today❗️



1⃣1⃣6⃣ appearances

1⃣3⃣ goals ⚽️



World Champion #Germany2006

#Euro2012



‘The Maestro’, @Pirlo_official, was an icon in the playmaker role#VivoAzzurro #Azzurri pic.twitter.com/h5XMuu6xon