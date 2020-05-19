Бывшие одноклубники Пирло поздравили спортсмена с днем рождения

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Бывшие одноклубники Пирло поздравили спортсмена с днем рождения

Экс-игроку "Милана", "Ювентуса" и сборной Италии Андреа Пирло сегодня, 19 мая, исполнился 41 год.

Бывший игроки миланцев, туринцев, "Нью-Йорк Сити", а также национальная сборная поздравили с днем рождения спортсмена.

На протяжении всей карьеры Пирло играл за "Брешию", "Интер", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити".

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