Бывшиго спортивного директора "Тамбова" Худякова задержали по подозрению в хищении денежных средств (видео)

Правоохранительными органами в московской области был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор бывшего футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

По информации источника, сейчас указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.

Руководители и должностные лица экс-футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. По информации следствия, руководство города выделяло на "Тамбов" около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные незаконные схемы.

видео задержания Павла Худякова. pic.twitter.com/DgkcKZISVX — Крис Порзингис (@porzynews) November 24, 2021

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