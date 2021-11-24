Бывшиго спортивного директора "Тамбова" Худякова задержали по подозрению в хищении денежных средств (видео)
Правоохранительными органами в московской области был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор бывшего футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков, сообщает издание "Спорт-Экспресс".
По информации источника, сейчас указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.
Руководители и должностные лица экс-футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. По информации следствия, руководство города выделяло на "Тамбов" около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные незаконные схемы.
видео задержания Павла Худякова. pic.twitter.com/DgkcKZISVX— Крис Порзингис (@porzynews) November 24, 2021
Также не пропустите: Адвокат Бензема прокомментировал приговор футболисту. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна
-
"Барселона" нацелилась на двух игроков "Челси"
-
"УЕФА - мафия!": болельщики "Мальме" остались недовольны назначенным пенальти на Дзюбе
-
Главные новости дня: 23 ноября
-
Феерия "Челси", позор "Ювентуса", неудача "Барселоны": результаты Лиги чемпионов от 23 ноября
Лента новостей
-
"Ювентус" готов предложить большие деньги за Влаховича уже в январе
-
Окружение Дембеле уверенно в продлении контракта с "Барселоной"
-
Родриго де Пауль рассказал о своем переходе в "Атлетико"
-
Хави стал 12-м тренером в истории "Барселоны" по важному статистическому показателю
-
Бывшиго спортивного директора "Тамбова" Худякова задержали по подозрению в хищении денежных средств (видео)
-
Адвокат Бензема прокомментировал приговор футболисту
-
Расписание 16-го тура РПЛ
-
Президент РПЛ высказался о доминировании "Зенита" в России
-
Агент Вагнера Лава прокомментировал будущее игрока
-
Роналду стал автором уникального достижения
-
Манчини ответил на предложение возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
"Реал" активно следит за защитником "Манчестер Сити"
-
Игнатьев хочет покинуть "Рубин"
-
Бензема признан виновным по делу о шантаже Вальбуэна
-
Тьяго Алькантара прокомменитровал слухи об интересе со стороны "Барселоны"
-
РФС назначил арбитра на матч ЦСКА - "Зенит"
-
Вагнер Лав покидает "Кайрат"
-
Тухель высказался о травмах Канте и Чилуэлла
-
Экс-арбитр Федотов оценил судейство в матче "Мальме" - "Зенит"
-
Семак высказался о безвыигрышной серии "Зенита" в гостевых матчах еврокубков