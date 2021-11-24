Бывшиго спортивного директора "Тамбова" Худякова задержали по подозрению в хищении денежных средств (видео)

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Бывшиго спортивного директора "Тамбова" Худякова задержали по подозрению в хищении денежных средств (видео)Правоохранительными органами в московской области был задержан один из владельцев и бывший спортивный директор бывшего футбольного клуба "Тамбов" Павел Худяков, сообщает издание "Спорт-Экспресс".

По информации источника, сейчас указанный фигурант ряда уголовных дел связанных с хищением денежных средств должностными лицами клуба доставлен в органы следствия для проведения соответствующих следственных действий.

Руководители и должностные лица экс-футбольного клуба подозреваются в хищении субсидий, которые выделялись со стороны Тамбовской области в течение нескольких лет. По информации следствия, руководство города выделяло на "Тамбов" около миллиарда в год, которые присваивались руководителями клуба через различные незаконные схемы.

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