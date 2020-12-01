Бывший агент Аршавина рассказал о сложностях его перехода в "Арсенал"
Бывший агента экс-игрока "Зенита" Андрея Аршавина рассказал о деталях трансфера футболиста в "Арсенал" в 2009 году.
"Однажды ко мне домой в Москве пришел человек и сказал: "Вас приглашают на встречу в ФСБ". Я подумал, что это мой друг шутит. Потом он показал мне официальное удостоверение, и меня отвезли на Лубянку, в бывшее отделение КГБ.
Я сидел там два часа, никто не выходил. Была только камера, которая двигалась каждый раз, когда я поворачивал голову.
Через два часа ко мне подходит один парень. "Деннис, мы знаем, что ты давно живешь за границей, но мы думаем об одной очень конкретной вещи: мы хотели бы, чтобы Аршавин остался в России". Это было похоже на "Рэмбо 4". Я подумал: "Сейчас 2008 год или СССР 80-х?"
Когда я пришел туда, с меня сняли ремень, шнурки с ботинок, забрали телефон, все в таком духе. Шесть часов никто не знал, где я, включая мою беременную жену. Они сказали мне, что знают, где живет моя мать, и хотят "убедиться, что с ней все в порядке", поэтому я должен дважды подумать, прежде чем что-то сделать.
Я был очень зол, когда вышел оттуда, но подумал: "Я умру, но сделаю все, чтобы Аршавин уехал", - рассказал агент.
Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009 году. В лондонском клубе он провел 4 года. За это время он провел 144 матча за "канониров" и забил 31 год.
Не пропустите: Семак оценил готовность Дзюбы к матчу против "Брюгге". | http://soccernews.ru
главное
-
Муса отказал "Галатасараю" ради возвращения в ЦСКА
-
"Реал" готов включить Азара в сделку по Мбаппе
-
Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью
-
Очередной автобус Моуринью, логичное поражение "Реала" и дань Марадоне: чем запомнились европейские футбольные выходные
-
"Реал" вынужден отложить трансфер Мбаппе
Лента новостей
-
Бывший агент Аршавина рассказал о сложностях его перехода в "Арсенал"
-
Названа дата возвращения Марио Фернандеса на поле
-
УЕФА объявил 50 претендентов на попадание в команду года
-
Агент Мусы отреагировал на информацию о договорённости с ЦСКА
-
У Саудовской Аравии могут отобрать право принимать матчи Суперкубка Испании
-
Семак рассказал, чего не хватило "Зениту" для борьбы за выход в плей-офф Лиги Чемпионов
-
Окончательное решение по формату Евро-2020 будет принято в марте
-
Муса отказал "Галатасараю" ради возвращения в ЦСКА
-
Джермейн Дефо назвал сильнейший дуэт форвардов в мире
-
Семак оценил готовность Дзюбы к матчу против "Брюгге"
-
"Реал" готов включить Азара в сделку по Мбаппе
-
"Реал", "Барселона" и ещё два клуба поборются за защитника "Хоффенхайма"
-
Эриксен не вернётся в "Тоттенхэм". Он не нужен Моуринью
-
Очередной автобус Моуринью, логичное поражение "Реала" и дань Марадоне: чем запомнились европейские футбольные выходные
-
Никола Моро рассказал, кто убедил его перейти в "Динамо"
-
УЕФА назначил арбитров на матч "Краснодар" - "Ренн"
-
"Реал" вынужден отложить трансфер Мбаппе
-
"Барселона" может отозвать Тодибо из аренды в "Бенфике"
-
В Аргентине может появиться денежная купюра с изображением Марадоны
-
Матч "Астон Вилла" - "Ньюкасл" может не состояться из-за коронавируса
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18