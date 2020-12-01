Бывший агент Аршавина рассказал о сложностях его перехода в "Арсенал"

Бывший агента экс-игрока "Зенита" Андрея Аршавина рассказал о деталях трансфера футболиста в "Арсенал" в 2009 году.

"Однажды ко мне домой в Москве пришел человек и сказал: "Вас приглашают на встречу в ФСБ". Я подумал, что это мой друг шутит. Потом он показал мне официальное удостоверение, и меня отвезли на Лубянку, в бывшее отделение КГБ.

Я сидел там два часа, никто не выходил. Была только камера, которая двигалась каждый раз, когда я поворачивал голову.

Через два часа ко мне подходит один парень. "Деннис, мы знаем, что ты давно живешь за границей, но мы думаем об одной очень конкретной вещи: мы хотели бы, чтобы Аршавин остался в России". Это было похоже на "Рэмбо 4". Я подумал: "Сейчас 2008 год или СССР 80-х?"

Когда я пришел туда, с меня сняли ремень, шнурки с ботинок, забрали телефон, все в таком духе. Шесть часов никто не знал, где я, включая мою беременную жену. Они сказали мне, что знают, где живет моя мать, и хотят "убедиться, что с ней все в порядке", поэтому я должен дважды подумать, прежде чем что-то сделать.

Я был очень зол, когда вышел оттуда, но подумал: "Я умру, но сделаю все, чтобы Аршавин уехал", - рассказал агент.

Аршавин перешел в "Арсенал" из "Зенита" в 2009 году. В лондонском клубе он провел 4 года. За это время он провел 144 матча за "канониров" и забил 31 год.

Не пропустите: Семак оценил готовность Дзюбы к матчу против "Брюгге". | http://soccernews.ru