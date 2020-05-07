Бывший агент Дзюбы объяснил, почему игрок не переходил из "Спартака" в другой московский клуб

Теги спартак москвазенит санкт-петербургартём дзюбатомь

Бывший агент Дзюбы объяснил, почему игрок не переходил из "Спартака" в другой московский клуб

Алексей Сафонов, бывший агент нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы, рассказал, что "Спартак" в своё время отказывался отпускать своего воспитанника в другие московские клубы.

"В московские клубы его не отпускали - не хотели конкурентов усиливать. А так "Динамо" хотело, "Москва". Вариантов было, по сути, два - "Амкар" или "Томь". Мы выбрали Томск. С Непомнящим нормальные отношения были", - сказал агент.

Напомним, что "Спартак" отправлял Дзюбу в аренду в "Томь" в 2009 и 2010 годах.

В 2015 году форвард покинул "красно-белых" и бесплатно перешёл в "Зенит".

Не пропустите: Бывший агент Дзюбы прокомментировал историю с украденным кошельком Быстрова. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 22 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Уфа Уфа 22 27
10 Урал Урал 22 25
11 Тамбов Тамбов 22 25
12 Сочи Сочи 22 24
13 Оренбург Оренбург 22 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Крылья Советов Крылья Советов 22 22
16 Ахмат Ахмат 22 20
Полная таблица

топ-5 тегов