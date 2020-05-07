Бывший агент Дзюбы объяснил, почему игрок не переходил из "Спартака" в другой московский клуб

Алексей Сафонов, бывший агент нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы, рассказал, что "Спартак" в своё время отказывался отпускать своего воспитанника в другие московские клубы.

"В московские клубы его не отпускали - не хотели конкурентов усиливать. А так "Динамо" хотело, "Москва". Вариантов было, по сути, два - "Амкар" или "Томь". Мы выбрали Томск. С Непомнящим нормальные отношения были", - сказал агент.

Напомним, что "Спартак" отправлял Дзюбу в аренду в "Томь" в 2009 и 2010 годах.

В 2015 году форвард покинул "красно-белых" и бесплатно перешёл в "Зенит".

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