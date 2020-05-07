Бывший агент Дзюбы прокомментировал историю с украденным кошельком Быстрова

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Бывший агент Дзюбы прокомментировал историю с украденным кошельком Быстрова

Алексей Сафонов, бывший агент нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы, поделился мыслями о скандале с воровством кошелька у Владимира Быстрова.

Многие считают, что это дело рук действующего капитана сборной России - у него якобы нашли украденные деньги.

"Эту историю давно пора похоронить. Хрен знает сколько лет прошло. Сами её участники уже ничего не помнят. Пожали друг другу руки - и забыли. Если вам нужно моё мнение, то я не верю, что Дзюба был в чём-то виноват. И денег там было немного, и всё было очень странно обставлено. Когда стали сверять купюры, оказалось, что их номера уже были переписаны. Зачем? Слишком много нюансов и вопросов.

Кому-то это должно было быть выгодно? Понятно. Тем, кто не хотел, чтобы Дзюба оставался в "Спартаке". И, вместо того чтобы эту тему закрыть и сосредоточиться на футболе, её, наоборот, стали раздувать. Сразу столько версий появилось - в прессе, в интернете... Сколько людей - столько и мнений. Это да. Но ведь, по сути, история была высосана из пальца. И уж точно всё в ней вешать на Дзюбу неправильно", - сказал агент.

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