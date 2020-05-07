Бывший агент Дзюбы раскрыл подробности ухода форварда из "Спартака"
Алексей Сафонов, бывший агент нападающего питерского "Зенита" Артёма Дзюбы, рассказал, почему игрок в своё время решил покинуть "Спартак".
Напомним, что форвард является воспитанником "красно-белых". В 2015 году он присоединился к "сине-бело-голубым" на правах свободного агента.
"Почему Федун не заступился за Дзюбу? Видимо, наговорили ему про Артёма всякого. У Федуна всегда очень много советчиков было и есть. Могут так информацию подать... Им нужно было напрямую пообщаться. Тогда бы, думаю, у Федуна совсем другое мнение сложилось.
Тёма - большой ребёнок. Предположу, что остаётся им до сих пор. Если бы с ним нормально поговорили - Дзюба из "Спартака" мог не уйти. При определённых условиях вообще всю карьеру мог в "Спартаке" отыграть. Думаю, он и хотел этого", - сказал агент.
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