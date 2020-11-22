Бывший агент Гризманна опроверг свои слова о Месси

Теги барселоналионель мессиантуан гризманн

Бывший агент Гризманна опроверг свои слова о Месси

Эрик Олатс, бывший агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, опроверг свои же слова о том, что адаптироваться французу в каталонском клубе мешал аргентинец Лионель Месси.

"Я заявляю, что Гризманн никогда не говорил мне о своих отношениях с Месси. В предыдущем моем заявлении на ссылался на данные различных СМИ. Я субъективен, поэтому могу ошибаться. 

Куман назвал чушью информацию о проблемах между Месси и Гризманном. Он защищает игроков и клуб, но кое в чем неточен. Он называет меня агентом Гризманна, но я скорее был его техническим советником, поэтому имею право на свое мнение. Мне жаль, что Антуан стал жертвой в этой истории", - приводит слова Олатса Marca.

Не пропустите: Фанаты "Барселоны" напали на автомобиль Гризманна из-за его конфликта с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря ошибке тер Штегена

"Атлетико" обыграл "Барселону" благодаря ошибке тер Штегена

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов