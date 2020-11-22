Бывший агент Гризманна опроверг свои слова о Месси

Эрик Олатс, бывший агент нападающего "Барселоны" Антуана Гризманна, опроверг свои же слова о том, что адаптироваться французу в каталонском клубе мешал аргентинец Лионель Месси.

"Я заявляю, что Гризманн никогда не говорил мне о своих отношениях с Месси. В предыдущем моем заявлении на ссылался на данные различных СМИ. Я субъективен, поэтому могу ошибаться.

Куман назвал чушью информацию о проблемах между Месси и Гризманном. Он защищает игроков и клуб, но кое в чем неточен. Он называет меня агентом Гризманна, но я скорее был его техническим советником, поэтому имею право на свое мнение. Мне жаль, что Антуан стал жертвой в этой истории", - приводит слова Олатса Marca.

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