Бывший агент Канте требовал денег от игрока, угрожая ему расправой

Агент Рашид Саадна, который раньше занимался делами полузащитника "Челси" Н’Голо Канте, угрожал футболисту расправой, требуя у него денег, сообщает Mediapart.

По сведениям издания, Саадна хотел получить часть из агентского вознаграждения в размере 4,8 миллионов евро, которые достались другому агенту француза Абделькарима Дюа.

Саадна встретился с Канте вместе со своим братом Хуари, который взял с собой оружие.

"Тебе нужно сделать выбор. Ты прекращаешь работать с Дюа. Я не шучу. Либо вы прекратите работу, либо я займусь этим вопросом сам. Все", - сказал Саадна.

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