Бывший агент Левандовского рассказал, почему игрок не перешел в "Реал Мадрид"

Фото: инстаграм Левандовского/Автор неизвестен

Цезари Кухарски, экс-представитель польского нападающего "Баварии" Роберта Левандовского поделился подробностями несостоявшегося трансфера форварда в мадридский "Реал".

"Он мечтал подписать контракт с "Реалом" и поиграть с Криштиану Роналду.

Но я считал, что Роберт не должен сидеть на скамейке, а "Реал" предлагал именно это – подменять Бензема", – сказал Кухарски.

Напомним, что Левандовски летом 2014 года ушел из "Боруссии" на правах свободного агента и стал игроком мюнхенской "Баварии".

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