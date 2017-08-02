Бывший агент Неймара рассказал, на каких условиях бразилец перейдёт в ПСЖ

Вагнер Рибейро, бывший агент форварда "Барселоны" Неймара, рассказал, на каких условиях бразилец перейдёт в ПСЖ.

"ПСЖ выплатит отступные, и на этой неделе Неймар будет представлен в Париже" - цитирует агента Marca.

Напомним, что отступные в контракте Неймара составляют 222 миллиона евро.

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