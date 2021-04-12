Бывший агент Неймара вспомнил, как "Реал" хотел купить бразильца
Фото: Твиттер @neymarjr
Вагнер Рибейро, экс-агент нападающего ПСЖ Неймара, поделился историей о том, как "Реал" хотел выкупить трансфер его бывшего клиента.
"Реал" был готов заплатить 300 миллионов евро за Неймара, но президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил, что даже за 1 миллиард он не уйдет. Единственный клуб, который может себе позволить бразильца - это ПСЖ. У "сливочных" серьезные финансовые проблемы. "Барселона"? Там все еще хуже. Ни один итальянский клуб не может конкурировать. Что касается "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити" — не думаю", - приводит слова Рибейро L`Equipe.
В текущем сезоне форвард выходил на поле в 13 матчах Лиги 1, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.
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|27
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|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
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|Бернли
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
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|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18