Бывший агент Неймара вспомнил, как "Реал" хотел купить бразильца

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Вагнер Рибейро, экс-агент нападающего ПСЖ Неймара, поделился историей о том, как "Реал" хотел выкупить трансфер его бывшего клиента.

"Реал" был готов заплатить 300 миллионов евро за Неймара, но президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил, что даже за 1 миллиард он не уйдет. Единственный клуб, который может себе позволить бразильца - это ПСЖ. У "сливочных" серьезные финансовые проблемы. "Барселона"? Там все еще хуже. Ни один итальянский клуб не может конкурировать. Что касается "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити" — не думаю", - приводит слова Рибейро L`Equipe.

В текущем сезоне форвард выходил на поле в 13 матчах Лиги 1, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.