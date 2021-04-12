Бывший агент Неймара вспомнил, как "Реал" хотел купить бразильца

Теги неймарреал мадридтрансферы

Бывший агент Неймара вспомнил, как "Реал" хотел купить бразильцаФото: Твиттер @neymarjr 
Вагнер Рибейро, экс-агент нападающего ПСЖ Неймара, поделился историей о том, как "Реал" хотел выкупить трансфер его бывшего клиента.

"Реал" был готов заплатить 300 миллионов евро за Неймара, но президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи ответил, что даже за 1 миллиард он не уйдет. Единственный клуб, который может себе позволить бразильца - это ПСЖ. У "сливочных" серьезные финансовые проблемы. "Барселона"? Там все еще хуже. Ни один итальянский клуб не может конкурировать. Что касается "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити" — не думаю", - приводит слова Рибейро L`Equipe.

В текущем сезоне форвард выходил на поле в 13 матчах Лиги 1, в которых забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи.

Читать также: Бывший сотрудник "Барселоны" рассказал, почему не состоялось возвращение Неймара в 2019 году | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)

"Спартак" показал, как начальник команды "Локомотива" Сухина заходил в судейскую перед матчем (видео)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов