Бывший агент Неймара: "Я хотел, чтобы он принял предложение "Реала"

Вагнер Рибейро, бывший агент форварда "Барселоны" Неймара, признался, что хотел трудоустроить звёздного бразильца в мадридский "Реал".

"Однажды я получил предложения по Неймару от "Челси" и "Реала". Я хотел, чтобы он принял предложение мадридцев. Оно было финансово выгоднее как для "Сантоса", так и для Неймара. Но он отказался - уже тогда его сердце принадлежало "Барселоне" - приводит слова агента El Mundo Deportivo.

Напомним, что 25-летний Неймар перешёл из "Сантоса" в "Барселону" в мае 2013 года.

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