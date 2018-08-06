Бывший агент Верратти: "Марко выступает в кукольном чемпионате"

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Бывший агент Верратти: "Марко выступает в кукольном чемпионате"Бывший агент полузащитника ПСЖ Марко Верратти Донато Ди Кампли высказался о выборе, который прошлым летом не в его пользу сделал итальянский хавбек.

"Я сожалею, что все так случилось, но я вел себя абсолютно правильно. У него была возможность уйти в большой чемпионат, но он сделал другой выбор. Теперь он играет в кукольном чемпионате", - приводит слова Ди Кампли Tuttomercatoweb.

Напомним, Верратти назвал самого важного игрока ПСЖ. | soccernews.ru

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