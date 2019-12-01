Бывший агент Верратти рассказал о несостоявшемся переходе игрока в "Барселону"
Донато Ди Кампли, бывший агент итальянского полузащитника "Пари Сен-Жермен" Марко Верратти, рассказал, что его клиента в 2017 году пыталась купить "Барселона".
"Каталонский клуб сделал невероятное предложение - 100 миллионов евро. Но Марко был любимым игроком эмира Катара. Поэтому никаких переговоров не велось. Бартомеу позвонил президенту ПСЖ, но он даже не поднял трубку. Безусловно, Марко не был рад этому", - приводит слова Ди Кампли Le Journal du Dimanche.
В нынешнем сезоне 27-летний Верратти провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|14
|31
|2
|Севилья
|15
|30
|3
|Барселона
|13
|28
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|14
|25
|7
|Валенсия
|15
|23
|8
|Хетафе
|14
|21
|9
|Гранада
|15
|21
|10
|Леванте
|14
|20
|11
|Осасуна
|14
|19
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|14
|9
|20
|Леганес
|15
|6