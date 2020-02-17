Бывший арбитр Андухар считает, что Бэйл заслуживал удаления в матче с "Сельтой"

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Бывший арбитр Андухар считает, что Бэйл заслуживал удаления в матче с "Сельтой"

Экс-арбитр Хуан Андухар Оливер разобрал эпизод на 72-й минуте матча Примеры между "Реалом" и "Сельтой" с участием Гарета Бэйла и Рафиньи Алькантары.

Напомним, что валлиец совершил грубый подкат, за что получил жёлтую карточку.

"Рохас ошибся, показав только жёлтую карточку. Это крайне грубый подкат, заслуживающий удаления. Перспективная атака "Сельты" была сорвана чрезмерно агрессивным фолом", - цитирует Андухара Marca.

В итоге "Реал" и "Сельта" сыграли вничью со счётом 2:2.

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