Бывший арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"

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Бывший арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Сочи"

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев поделился мнением о втором пенальти в ворота московского "Спартака" в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с "Сочи" (2:2).

"Василий Казарцев находился в идеальном моменте, вроде, он должен был все увидеть. Контакт нападающего с защитником «Спартака» Жиго был, но там форвард же налетел на защитника. Всем очевидно, что о пенальти речи быть не может", - сказал Николаев в эфире телеканала "Матч ТВ".

Напомним, что пенальти в ворота "Спартака" был назначен на 89-й минуте при счете 2:1 в пользу "красно-белых".

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